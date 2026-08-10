СБУ викрила ще трьох громадян, які активували для окупантів "Старлінки" в Дніпрі та Житомирі

Служба безпеки України заблокувала ще дві схеми незаконної реєстрації супутникових терміналів "Старлінк" для збройних угруповань РФ.

Як повідомляється на сайті СБУ, за результатами комплексних заходів затримано трьох агентів РФ, які займалися нелегальною верифікацією станцій інтернет-зв’язку. "Всі затримані – наркозалежні особи, які шукали швидкі заробітки в телеграм-каналах", – йдеться в повідомленні.

У Дніпрі контррозвідка СБУ викрила фігурантку, яка виконувала завдання окупантів в обмін на гроші для придбання наркотиків. "На замовлення ворога жінка оформила один "Старлінк" на своє ім’я, а потім почала залучати до реєстрації терміналів своїх знайомих, які так само шукали гроші на дозу", – розповіли у спецслужбі.

У Житомирі затримали місцеву безробітну та її приятеля. "Фігурантка спочатку зареєструвала одну станцію "Старлінк" на себе, а потім залучила знайомого, з яким вони почали серійну активацію у поштових відділеннях. Для цього зловмисники використовували підставних осіб, які за відсоток надавали свої персональні дані для верифікації інтернет-станцій", – повідомили в СБУ.

Фігуранти затримані за місцями проживання. Також СБУ заблокувала всі незаконно зареєстровані системи "Старлінк".

Слідчі повідомили трьом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).