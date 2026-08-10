Електропостачання відновлено для 226,7 тис. абонентів на Одещині

В Одеській області після масованої ворожої атаки в ніч на 9 серпня відновлено електропостачання для 226,7 тис. абонентів, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у понеділок.

"За інформацією "ДТЕК Одеські електромережі", за минулу добу енергетики повернули світло майже всім об’єктам критичної інфраструктури та 226,7 тис. абонентам. Наразі електропостачання вже відновлено для 2/3 родин, які залишилися без світла внаслідок російського удару", – йдеться у повідомленні в телеграм.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває: ремонтні бригади продовжують працювати цілодобово, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.