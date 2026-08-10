Унаслідок ворожих обстрілів на Запоріжжі загинув рятувальник, троє його колег та жінка дістали поранень

Рятувальники на Запорожжі потрапили під повторний обстріл в наслідок якого один надзвичайник загинув, троє його колег та жінка отримали поранення, повідомляє Національна поліція у понеділок.

"Вчора у Запорізькому районі у наслідок дронової атаки один надзвичайник загинув, ще троє дістали поранення", – йдеться у повідомленні.

Взагалі, за підрахунками Нацполіції, продовж доби на мирні міста і села Запорізької області окупанти скерували 619 БпЛа, здійснили 20 авіаударів, 226 разів обстріляли з артилерії та 2 – з РСЗВ.

Також, як повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області, в Оріхові FPV-дрон вдарив по території приватного домоволодіння, із-за чого поранень зазнала 59-річна жінка.

Усього поліція задокументувала 35 повідомлень від громадян про руйнування та пошкодження внаслідок ворожих обстрілів багатоквартирних та приватних будинків, автомобілей та господарських споруд.

Наслідки російських атак документують працівники поліції та УСБУ, за фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження. Правова кваліфікація – ч. 1, 2 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України.