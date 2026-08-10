В Україні в наступні дві доби без опадів, лише місцями короткочасні дощі

У вівторок, 11 серпня, в Україні без опадів, лише в західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-18°, у південній частині до 22°. Вдень 26-31°.
В Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.
Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 11 серпня в Києві була зафіксована в 1992, 2015 роках і склала 34,7° тепла, найнижча вночі – 8,4° вище нуля в 1919, 1956 році.
В середу, 12 серпня, в Україні без опадів, лише на південному сході країни та в Криму вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. На півдні та сході країни вночі 15-20°, вдень 28-33°.
В Києві без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.