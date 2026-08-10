Сили оборони уразили НПЗ "Танеко" на території РФ – Генштаб ЗСУ

В ніч на 10 серпня 2026 року в рамках зниження воєнного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Танеко" (Нижньокамськ, Республіка Татарстан, РФ), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На об’єкті зафіксовано пожежу", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, уражено ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області.

Українські воїни також били по складу матеріально-технічних засобів противника у Новоселідовці Донецької області.

Крім того, уражено польовий артилерійський склад у Бойовому Донецької області. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Генштаб також підтвердив, що у результаті ураження НПЗ "Ільський" 8 серпня 2026 року в Краснодарському краї РФ підтверджено пошкодження колони первинної переробки нафти АВТ-6.

В результаті ураження 3 серпня 2026 року аеродрому "Гвардійське" на ТОТ українського Криму підтверджено знищення дев’яти горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкодження двох ангарів для авіаційної техніки.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", – йдеться у повідомленні.