Директор НАБУ: Жодного конфлікту з СБУ чи прокуратурою немає, закликаємо колег діяти в межах правового поля

Директор Національного антикорупційного Бюро України (НАБУ) Семен Кривонос заявляє про відсутність будь-яких конфліктів антикорупційних органів зі Службою безпеки, Офісом генпрокурора, Офісом президента чи парламентарями, проте закликає колег діяти в межах правового поля, а не вести стеження за співробітниками НАБУ задля отримання інформації про справи, які розслідує Бюро.

"У нас взагалі жодного конфлікту ні з ким немає. Ні з СБУ, ні з Генеральною прокуратурою, ні з Офісом президента, ні з парламентарями… Є встановлені або ті, які підлягають встановленню, незаконні дії по відношенню до наших працівників. От і все", – сказав Кривонос на брифінгу в понеділок в Києві.

Він запевнив, що НАБУ діє у суворому дотриманні закону і на підставі рішень суду. "Чи діють так наші колеги? В мене великі сумніви", – наголосив він.

За словами Кривоноса, НАБУ не завжди повідомляє про факти стеження на своїми працівниками, втім це постійно відбувається.

"Якщо контррозвідувальні справи, прослуховування , стеження направлені не на викриття справжніх шпигунів чи зрадників, а направлені дізнатися, з ким ми зустрічаємося, що ми розслідуємо, які слідчі дії ми плануємо", – пояснив Кривонос.

Він зазначив: "Постійно моніторяться реєстри судових рішень, всілякі реєстри , "безпечне місто", переміщення наших детективів... величезна кількість ресурсу направлена на те, щоб дізнатися, що ж ми робимо і що плануємо. Оце основна проблема", – наголосив директор НАБУ.

Він резюмував: "Закликаємо наших колег діяти в межах правового поля".