Директор НАБУ: В "Енергоатома" немає процесуального статусу потерпілого у справі "Мідас"

НАЕК "Енергоатом" наразі не має статусу потерпілої сторони у справі про корупцію в сфері енергетики "Мідас", зазначає директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос.

На брифінгу в понеділок в Києві він розказав, що досудове розслідування триває. "Ми його плануємо завершити в строки, відкрити матеріали справи особам, яким повідомлено про підозру, для ознайомлення", – сказав Кривонос.

"Чи є наразі "Енергоатом" потерпілою стороною? Наразі статусу потерпілої особи, наскільки мені відомо, немає", – наголосив директор НАБУ.

Він зауважив, що оскільки досудове розслідування ще триває, то деталі його не розголошуються. "В деталі не хочу вдаватися, тому що там є серйозний суттєвий прогрес, але ми будемо говорити про нього, коли настане час для цього, розміщувати про це інформацію на наших офіційних джерелах".