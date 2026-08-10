Оператори ГУР уразили високовартісні цілі в Криму

Фахівці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Group 13 вразили ряд високовартісних цілей в окупованому Криму.

"В межах операції на території тимчасово окупованого Криму, що відбулася на початку серпня 2026 року, уразили дві ворожі пускові установки ЗРК С-400 "тріумф", а також антену керування БПЛА "оріон", – повідомляє пресслужба ГУР.

Для удару по високовартісних цілях окупантів розвідники використали багатоцільові морські платформи Magura – носії FPV.

"Орієнтовні втрати російської окупаційної армії внаслідок операції "Group 13" можуть сягати десятків мільйонів доларів", – наголосили в ГУР.