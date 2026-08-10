Ще двоє перуанців повернулися додому з РФ, уникнувши вербування на війну, вже 114 зникли безвісти – МЗС

Консульський відділ Посольства Перу в РФ надав допомогу та сприяв репатріації ще двох перуанців, які уникли примусового набору на службу у війні проти України, повідомляє Міністерство закордонних справ Перу.

"Ці молоді чоловіки приєдналися до двох інших перуанців, яким наприкінці липня допоміг консульський відділ Посольства Перу в Російській Федерації. Усі вони прибули до Перу та зараз перебувають зі своїми сім’ями", – йдеться в повідомленні.

Усього станом на сьогодні МЗС Перу успішно евакуювало з РФ 31 перуанського громадянина, з яких 28 повернулися на батьківщину, а троє залишаються в країнах Європи за власним вибором.

Також офіційно повідомляється, що 459 перуанців вступили на службу до лав російської армії, при цьому підтверджена загибель 11 з них, 114 вважаються зниклими безвісти, а троє було захоплено українською армією в полон.

"Громадян застерігають не піддаватися обману фальшивими пропозиціями роботи, оскільки вони можуть стати жертвами мереж торгівлі людьми. Служба в армії будь-якої іноземної держави вимагає попереднього дозволу уряду Перу, відповідно до Конституції. Крім того, громадян закликають повідомляти про вербувальників до Генеральної прокуратури та Національної поліції Перу. Члени сімей постраждалих та їхні співгромадяни можуть зв’язатися до консульських відділів", – повідомили в МЗС Перу.