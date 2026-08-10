Впевненими в перемозі України лишаються понад 80% українців – опитування КМІС

Абсолютна більшість українців (82%) вважають, що у війні в результаті переможе саме Україна, з них повністю переконані в цьому 59%, а решта 23% скоріше вважають, що Україна переможе, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 16-31 липня.

Лише 3% респондентів вважають, що переможе РФ, а ще 16% не змогли визначитися зі своєю думкою.

У лютому 2024 року за результатами опитування КМІС 89% вірили в перемогу і з них повністю вірили 60%, таким чином, за два з половиною роки ці показники суттєво не змінилися.

Натомість лише 39% вважають, що перевагу на полі бою зараз має саме Україна, але лише 7% вважають, що ситуація складається на користь РФ. Більше половини українців або вважають, що жодна зі сторін не має переваги (32%), або не змогли визначитися із своєю відповіддю (22%).

У лютому 2024 року 15% вважали, що ситуація складається на користь РФ, 24% – на користь України. Ще 47% відповіли, що жодна зі сторін не має переваги, і 14% не визначилися.

Лише 22% українців очікують на завершення війни хоча б до кінця поточного 2026 року. Ще 13% говорять про першу половину 2027 року, а 39% вважають, що війна завершиться у другій половині 2027 року чи пізніше. Крім цього, істотна частка (26%) не змогла відповісти на запитання, що свідчить про те, що лише меншість має очікування завершення війни найближчим часом.

Більшість українців (63%) також лишаються оптимістами і вважають, що через 10 років Україна буде членом ЄС з процвітаючою економікою. Разом з цим майже кожен четвертий (23%) має песимістичні погляди і скоріше бачить країну зруйнованою. Ще 14% мають невизначені погляди з цього питання.

Востаннє КМІС ставив таке запитання респондентам у квітні 2026 року, і тоді 63% були оптимістами, а 25% – песимістами.

Опитування здійснювалося мішаним методом (mixed-mode): половину респондентів було опитано методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI), половину – методом особистих (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшетів. Опитування проводилися лише на підконтрольній Україні території серед респондентів від 18 років. Додаткові квоти не застосовувалися, а остаточний масив був статистично зважений. Загалом у межах дослідження було проведено 1808 інтерв’ю, з яких 905 – телефонні інтерв’ю (зокрема, 305 – з тими, хто зараз мешкає у м. Києві), 903 – особисті інтерв’ю (зокрема, 302 – з тими, хто зараз мешкає у м. Києві).

Формально для звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.3 та з урахуванням структури вибірки з додатковими інтерв’ю в м. Київ) не перевищує 3.5% для вибірки обсягом 1808 респондентів (повна вибірка) та 4.9% для вибірки обсягом близько 900 респондентів (окремо телефонні інтерв’ю та окремі особисті інтерв’ю). За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.