УЧХ допомагав ліквідувати наслідки російських атак у Харкові та Житомирі

Український Червоний Хрест (УЧХ) у неділю допомагав ліквідувати наслідки російських атак у Харкові та Житомирі.

"У Харкові команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста з перших хвилин працювала на місці удару спільно з ДСНС України та іншими екстреними службами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Волонтери долучилися до пошуково-рятувальних робіт, провели обхід територій та пошкоджених будинків, допомагали деблокувати людей з-під завалів, евакуйовували постраждалих із пошкодженого будинку. Волонтери також надавали домедичну допомогу та психологічну підтримку постраждалим та передавали їх медикам. До пошуково-рятувальних робіт було залучено кінологічний підрозділ загону УЧХ.

Наразі на місці працює пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де постраждалим видається гуманітарна допомога та будівельні матеріали першочергового відновлення пошкоджених осель. Люди також можуть отримати психологічну підтримку, випити чаю чи води, перекусити.

Команда загону швидкого реагування УЧХ у Житомирській області також працювала на місцях наслідків ворожої нічної атаки на Житомир. Волонтери у взаємодії з іншими спеціальними службами провели обхід території, надавали першу допомогу та першу психологічну допомогу людям стані гострої реакції на стрес.

За даними ДСНС України, внаслідок російської атаки по Салтівському району Харкова загинула людина, щонайменше 27 постраждали, серед них – дитина. Зруйновано перекриття між сьомим і десятим поверхами 10-поверхового житлового будинку, виникла пожежа.

На Житомирщині внаслідок атаки постраждали 3 людини: одну госпіталізували з опіками, ще у двох зафіксували гостру реакцію на стрес. Внаслідок удару виникли пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури та приватному підприємстві, також пошкоджено приватний житловий будинок.