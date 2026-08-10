Для підвищення безпеки навчального процесу у прифронтових громадах встановлять 840 мобільних укриттів

З метою підвищити безпеку навчального процесу у прифронтових громадах встановлять 840 мобільних укриттів, повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Віталій Безгін під час Конгресових слухань на майданчику Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

"Найактуальніше питання – це безпека дітей. Тому прокладання шкільного маршруту має враховувати логіку, коли поряд із зупинкою автобуса, дорогою та школою має бути продумане місце для захисту. Для цього планується встановити 840 мобільних укриттів. Об’єднуємо можливості регіонів, тилові області стають партнерами прифронтових і допомагають із фінансуванням. Такий підхід дозволить швидше закривати потреби там, де люди щодня живуть із ризиком обстрілів", – зазначив Безгін.

Він повідомив, що загальна вартість проєкту, який охопить 56 тис. дітей, близько 1,4 млрд грн, рішення щодо виділення коштів має бути ухвалено у найкоротші терміни.

Проєкт реалізовуватиметься завдяки об’єднанню ресурсів держави, регіонів і громад, а тилові області долучаться до фінансування потреб прифронтових територій.

Над реалізацією спільно працюватимуть Офіс президента України, Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, Мінінфраструктури, Міністерство охорони здоров’я, обласні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування та громади.

Конгресові слухання на майданчику Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України відбулися 8 серпня за участі керівництва Офісу президента України, Верховної Ради України, народних депутатів, представників громад, ОВА, органів місцевого самоврядування, обласних рад, загалом – понад 1770 учасників.