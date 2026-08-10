Правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7

Правоохоронці повідомили про підозру та арештували організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами організував діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів. Для створення видимості законної роботи використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Встановлено, що клієнти передавали кошти для обміну на криптовалюту, однак після отримання грошей учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Окремим потерпілим вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії, щоб підтримати довіру та відтермінувати звернення до правоохоронців.

За даними слідства, одній із потерпілих завдано понад 1,59 млн грн збитків.

Встановлюються всі учасники схеми, потерпілі та інші обставини кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили шахрайську мережу криптообмінників у липні. Слідчі та кіберполіцейські в межах розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства провели понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях пунктів обміну валют. Під час обшуків вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн. Також під час слідчих дій було вилучено документи, автомобілі та грошові кошти з метою подальшого відшкодування збитків потерпілим.