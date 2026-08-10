Міносвіти підтримує ініціативу Литви вилучити з освітніх програм твори, що прославляють російський імперіалізм

Міністерство освіти і науки України підтримує ініціативу Литви вилучити з освітніх програм твори, що прославляють російський імперіалізм, натомість внести твори Тараса Шевченка.

"Прем’єр-міністр Литви запропонував переглянути національні освітні програми та відмовитися від використання творів Михайла Ломоносова. Опрацювати відповідні зміни доручено Міністерству освіти, науки та спорту Литви. Ініціатива стосується текстів, у яких прославляються загарбницькі війни Російської імперії. Натомість до освітньої програми запропоновано внести твори Тараса Шевченка", – йдеться в повідомленні міністерства.

Міносвіти України вітає цю ініціативу уряду Литви та вважає її важливим і вчасним кроком до звільнення освіти від російських імперських наративів.

"Це особливо важливо в умовах повномасштабної війни росії проти України. Російська агресія спирається, зокрема, на імперські міфи, які десятиліттями поширювали через освіту й культуру. Тому критичне переосмислення освітнього змісту є складником стійкості демократичних суспільств і протидії пропаганді", – зазначили у відомстві.

Зазначається, що особливо українська сторона цінує пропозицію ознайомити литовських учнів із творчістю Тараса Шевченка.