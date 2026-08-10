Держкомісія погодила проведення ексгумаційних досліджень у кількох регіонах України – УІНП

Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій ухвалила рішення щодо проведення ексгумаційних досліджень у кількох регіонах України, повідомляє Український інститут національної пам’яті (УІНП).

"На виконання домовленостей, досягнутих Українсько-польською робочою групою з питань національної пам’яті, Комісія погодила проведення ексгумаційних досліджень на території колишнього села Гута Пеняцька (нині – у межах Підкамінської селищної територіальної громади Золочівського району Львівської області)", – йдеться в повідомленні УІНП.

Також, у межах заходів зі збереження місць пам’яті польського народу в Україні, погоджено проведення ексгумаційних досліджень поховань осіб, які загинули або зникли безвісти в роки Другої світової війни на території села Угли Сарненської міської громади Сарненського району Рівненської області.

Окремим рішенням Комісія підтримала надання дозволу на відбір зразків генетичного матеріалу (ДНК) з останків, похованих у 1992-2015 роках на кладовищі колишнього села Острівки (нині – у межах Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області).

Крім того, погоджено проведення ексгумаційних досліджень: на території Меморіалу радянських воїнів у селищі Млинів Дубенського району Рівненської області; поховань жертв Другої світової війни на території селища Бородянка Бучанського району Київської області; останків радянських військовослужбовців Другої світової війни та повоєнного періоду в місті Кременець Тернопільської області; останків радянських військовослужбовців Другої світової війни та повоєнного періоду в місті Володимир Волинської області.

Як повідомлялося, на початку травня 2025 року стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада 2025 року тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.

Крім того, в кінці вересня 2025 року проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

В середині грудня 2025 року Українсько-польська робоча група з питань історичної пам’яті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік. Зокрема, заплановано пошуки та ексгумації з українського боку: в Углах (відбулися), а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька та Острівки, а у Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові.

27 березня 2026 року завершилися пошукові роботи в селі Угли Рівненської області, які проводила спільно українсько-польська експедиція. Масових поховань не виявили.

18 червня завершилися пошукові роботи на місці масового поховання жертв подій 1944 року у селі Гута-Пеняцька Львівської області, у ньому знайдена братська могила площею близько 70 кв м, але ексгумація похованих там людей відкладена на наступний рік.

В кінці червня тривав новий етап пошуку останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1945 року, на території колишнього села Пужники (нині у межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області).

В липні на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька (нині у межах Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області) проводитимуться дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців вказаних сіл, які загинули у серпні 1943 року. У процесі ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька було знайдено останки 48 осіб, а на території колишнього села Острівки було знайдено останки 6 осіб.

На початку серпня польська сторона передала перелік місць для проведення подальших пошукових і ексгумаційних робіт на території України.