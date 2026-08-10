На Черкащині військовослужбовця засуджено до довічного позбавлення волі за подвійне вбивство

На Черкащині суд визнав військовослужбовця винним у подвійному вбивстві, а також в підпалі, придбанні та зберіганні зброї без дозволу і нез’явленні вчасно на службу без поважних причин, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"Встановлено, що у липні 2025 року військовослужбовець після завершення відпустки та лікування без поважних причин не прибув до місця служби та тривалий час перебував поза військовою частиною, ухиляючись від виконання службових обов’язків. Перебуваючи поза місцем служби, у вересні 2025 року поблизу одного з населених пунктів Черкаської області, діючи з корисливих мотивів, він вирішив заволодіти майном місцевого жителя", – йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, для реалізації свого злочинного наміру обвинувачений здійснив три прицільні постріли з автомата у потерпілого. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці події. Після цього військовослужбовець проник до будинку потерпілого, де перебувала жінка, вистрілив їй в обличчя та завдав не менше трьох ударів автоматом по голові, внаслідок чого вона померла на місці.

Після подвійного вбивства обвинувачений заволодів двома металошукачами потерпілого та, намагаючись приховати сліди злочинів, підпалив будинок і літню кухню.

Під час проведення обшуків за місцем проживання військовослужбовця виявлено та вилучено два автомати Калашникова, сім бойових гранат із підривниками, а також понад 900 бойових патронів різного калібру, які він незаконно зберігав без передбаченого законом дозволу.

"Суд погодився з позицією сторони обвинувачення, врахувавши обставини справи та особу обвинуваченого, який раніше вже був засуджений за умисне вбивство та після звільнення з місць позбавлення волі повторно вчинив особливо тяжкі умисні злочини. Вироком Уманського міськрайонного суду Черкаської області військовослужбовця визнано винним та призначено покарання за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна", – йдеться в повідомленні.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.