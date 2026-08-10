На Одещині відновлюють живлення після атаки, споживання е/е внаслідок спадання спеки зменшилося – "Укренерго"

Станом на ранок 10 серпня тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, яка пережила масовану ракетно-дронову атаку в ніч на неділю, повідомила НЕК "Укренерго" у понеділок.

"Значну частину знеструмлених раніше споживачів у регіоні вже вдалося заживити, але упродовж останньої доби ворог здійснив нові удари по енергооб’єктах", – зазначив системний оператор.

Окрім того, внаслідок російських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

За інформацією "Укренерго", споживання електроенергії знизилось і 10 серпня: станом на 09:30 воно було на 16,7% нижчим, ніж в цей самий час попереднього робочого дня у п’ятницю.

"Причина змін – спадання спеки порівняно з минулим тижнем. А також ясна погода майже на всій території України (крім частини центральних областей), що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в НЕК.

Вчора, 9 серпня, добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 4,5% нижчим, ніж попередньої неділі, – 2 серпня. Причина змін – відчутне зниження середньодобової температури, порівняно з минулим тижнем.