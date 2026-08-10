Понад 1 млн осіб у Китаї евакуйовано через шторм

Потужний шторм "Долфін", який досяг сходу Китаю, призвів до евакуації понад 1 млн осіб, повідомляють азійські ЗМІ.

Найбільше мешканців вимушено покинули свої домівки у м. Веньчжоу в провінції Чжецзян. Їх розміщено в 1,5 тис. притулків.

До ранку понеділка "Долфін" ослаб. Йому було присвоєно категорію тропічного шторму, до цього він класифікувався як тайфун. У неділю, під час наближення до китайської території, швидкість поривів вітру сягала 150 км/год.

Тим часом місцева влада залишила в силі підвищений – помаранчевий – рівень погодної небезпеки та попередила про ризики аж до середи проливних дощів, які можуть призвести до повеней.

Згідно з даними китайських метеорологічних служб, найближчими днями в деяких районах може випасти до 400 мм опадів.