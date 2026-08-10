СБУ: затримано агента воєнної розвідки РФ, який для коригування вогню по Донеччині створив декілька телеграм-каналів

Служба безпеки України повідомляє, що контррозвідка СБУ затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) на Донеччині.

Ним виявився місцевий блогер, який коригував авіаудари РФ на Краматорському напрямку за допомогою власних Телеграм-каналів. Загальна аудиторія цих інтернет-ресурсів становила майже пів тисячі користувачів, йдеться у повідомленні у Телеграм у понеділок.

За інформацією СБУ, за допомогою інтернет-охоплення агент збирав координати українських військ та передавав їх куратору з РФ. У подальшому ці відомості могли використовуватися ворогом для підготовки ракетно-бомбових ударів по Краматорську та прилеглих територіях.

Щоб перевірити деякі розвіддані, фігурант обходив місто та його околиці під виглядом поїздок на дачу.

Крім цього, блогер використовував підконтрольні Телеграм-канали для поширення пропаганди кремля. Зокрема, зловмисник поширював фейки про Сили оборони та оперативну ситуацію на фронті і водночас агітував мешканців громади підтримати збройні угруповання РФ.

За матеріалами справи, фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли публікував антиукраїнські коментарі в соцмережах.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон та комп’ютерну техніку із доказами роботи на воєнну розвідку РФ. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агента за поширення ворожої пропаганди", – йдеться у повідомленні СБУ.