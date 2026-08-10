В Хотинській фортеці продовжується руйнування частини стіни

В Хотинській фортеці (Хотин Чернівецької обл.) продовжується руйнування частини стіни, зокрема обвалилося декілька мерлонів (зубців) кренеляжу (зубчате завершення стіни).

Місцеві пабліки, зокрема Хотинські вісті, розповсюджують в соціальних мережах фото, на яких видно подальшу руйнацію стіни, яка уже зазнавала часткового обвалу в квітні поточного року.

Так, наразі над попереднім обвалом зникло декілька зубців (мерлонів).

Офіційної комунікації влади громади наразі з цього приводу немає.

Хотинська фортеця, збудована у XIII-XVIII ст. – визначна пам’ятка історії та архітектури у Чернівецькій області (Хотин), що входить до "Семи чудес України". Споруда на березі Дністра відома своєю участю у Хотинській битві 1621 року, має високі стіни, прикрашені орнаментом, та територію з палацом і церквою.

Як повідомлялося, 17 квітня 2026 року Хотинський міський голова Андрій Дранчук повідомив, що відбувся частковий, але суттєвий обвал на великій стіні Хотинської фортеці. Він зазначав, що ДІАЗ "Хотинська фортеця" поінформували Чернівецьку обласну військову адміністрацію, Міністерство культури України, і тодішнє Міністерство розвитку громад та територій України.