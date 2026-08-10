Сили оборони знищили 96 зі 130 повітряних цілей росіян

У ніч на 10 серпня російські окупанти атакували населені пункти України керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та трьома баражуючими боєприпасами "Бандероль", а також 126 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих на 2 локаціях.

"Внаслідок активної протидії, ворожа ракета цілей не досягла, інформація щодо місця падіння уточнюється", – наголосили в ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються декілька ворожих БпЛА.