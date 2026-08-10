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Дев'ятеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Дев'ятеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по 24 населеним пунктам Харківської області, дев'ять цивільних постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У сел. Золочів зазнали поранень 33-річна жінка і 59-річний чоловік; у с. Матвіївка Богодухівської громади поранено 41-річного чоловіка; у с. Момотове Вільхівської громади постраждали жінки 53 і 56 років та чоловіки 63 і 29 років; у м. Дергачі зазнали гострої реакції на стрес жінки 61 і 54 років", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

#харківська_область #обстріл
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