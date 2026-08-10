Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Уже 14 людей постраждали внаслідок нічних ударів КАБ по Сумах

1 хв читати
Додати як джерело
Уже 14 людей постраждали внаслідок нічних ударів КАБ по Сумах

Уже 14 людей постраждали внаслідок нічних ударів КАБ по Сумах, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"На щастя, важких поранених немає. У більшості – легкі травми або гостра реакція на стрес", – пише він уТелеграмі.

За словами Григорова, серед постраждалих 14-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес.

Усі отримали необхідну медичну допомогу. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів.

Як повідомлялося, російські війська вночі завдали ударів п'ятьма керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум, внаслідок чого постраждали щонайменше п'ятеро людей.

 

#обстріл #суми
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ