Уже 14 людей постраждали внаслідок нічних ударів КАБ по Сумах, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"На щастя, важких поранених немає. У більшості – легкі травми або гостра реакція на стрес", – пише він уТелеграмі.

За словами Григорова, серед постраждалих 14-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес.

Усі отримали необхідну медичну допомогу. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів.

Як повідомлялося, російські війська вночі завдали ударів п'ятьма керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум, внаслідок чого постраждали щонайменше п'ятеро людей.