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На Полтавщині внаслідок атаки БпЛА пошкоджено АЗС, підприємство та приватний будинок

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На Полтавщині внаслідок атаки БпЛА пошкоджено АЗС, підприємство та приватний будинок
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Унаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено АЗС, підприємство та приватний будинок у Полтавській області, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Російські війська ввечері атакували кілька об'єктів у Полтавському районі, зафіксовано влучання безпілотників по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватному домоволодінню", – написав він у телеграмі.

За його словами, пожежі, які виникли унаслідок атак, вже ліквідовані підрозділами ДСНС.

Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.

 

#полтавська_область #обстріли
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