На Полтавщині внаслідок атаки БпЛА пошкоджено АЗС, підприємство та приватний будинок

Унаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено АЗС, підприємство та приватний будинок у Полтавській області, повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Російські війська ввечері атакували кілька об'єктів у Полтавському районі, зафіксовано влучання безпілотників по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватному домоволодінню", – написав він у телеграмі.

За його словами, пожежі, які виникли унаслідок атак, вже ліквідовані підрозділами ДСНС.

Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.