Окупанти за добу втратили 1470 осіб та 467 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1470 окупантів, два танка, 48 артсистем, 13 бронемашин, 1746 БПЛА, а також 467 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 459 210 (+1 470) осіб, танків – 12 255 (+2) од, бойових броньованих машин – 25 116 (+13) од, артилерійських систем – 47 669 (+48) од, РСЗВ – 2 019 (+6) од, засоби ППО – 1 558 (+2) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 2 181 (+10) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 452 994 (+1 746) од, крилаті ракети / cruise missiles – 5 007 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 132 236 (+461) од, спеціальна техніка – 4 511 (+6) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.