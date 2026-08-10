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РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині, пошкоджено інфраструктуру

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РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині, пошкоджено інфраструктуру
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжи, на Нікопольщині ворог цілив по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Понівечені приватний будинок, автівки і трактори.

У Криворізькому районі під ударом була Зеленодольська громада. Пошкоджена інфраструктура.

А на Синельниківщині росіяни цілили по Петропавлівській громаді. Понівечена заправка.

 

#дніпропетровська #обстріли
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