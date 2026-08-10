РФ завдала понад 20 ударів по Дніпропетровщині, пошкоджено інфраструктуру

Російські окупанти понад 20 разів атакували Дніпропетровську область, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжи, на Нікопольщині ворог цілив по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Понівечені приватний будинок, автівки і трактори.

У Криворізькому районі під ударом була Зеленодольська громада. Пошкоджена інфраструктура.

А на Синельниківщині росіяни цілили по Петропавлівській громаді. Понівечена заправка.