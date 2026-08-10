Росіяни атакували Запорізьку область, є жертва і четверо поранених

Російські війська на ранок понеділка завдали більше 800 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого один загиблий та четверо постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 867 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Річному, Запорожцю, Юліївці, Веселянці, Григорівці, Світлій Долині, Зорівці, Вільнянці, Любицькому, Омельнику, Червоному Яру, Новосолошиному, Червоній Криниці, Тимошівці, Микільському, Староукраїнці.

Він додав, що 619 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Балабине, Червонодніпровку, Річне, Веселянку, Запорожець, Запасне, Широке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Плавні, Оріхів, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір'я, Рівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Долинку, Копані, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Лугівське, Верхню Терсу, Чарівне.

Також зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Малій Токмачці, Чарівному, а 226 артударів прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Річному, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Лугівському, Преображенці, Новоселівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Долинці, Копанях, Рівному, Верхній Терсі, Воздвижівці.

Крім того, надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.