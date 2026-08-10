10 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

10 серпня відзначають Всесвітній день лева, День оновлення біографії, Міжнародний день біодизеля, Міжнародний день влогінгу.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лаврентія, архідиякона.

День 1627 Російська агресія - Day 1627 Russian aggression

Всесвітній день лева

Заснований у 2013 році організацією Big Cat Rescue, яка опікується захистом великих кішок від жорстокого поводження та зникнення. Мета цього дня – привернути увагу до проблем, із якими стикаються леви в дикій природі, та підвищити обізнаність про необхідність їхнього захисту. За останні десятиліття популяція левів значно скоротилася через втрату середовища існування, браконьєрство та конфлікти з людьми.

День оновлення біографії

Це свято було створене для того, щоб нагадати людям про важливість оновлення своєї біографії та особистої інформації на різних платформах.

Міжнародний день біодизеля

Започатковане для привернення уваги до поновлюваних джерел енергії, зокрема біодизеля, який є екологічно чистим паливом. Біодизель виробляється з рослинних олій або тваринних жирів і має значно менший вплив на довкілля порівняно з традиційним дизельним паливом. Він швидко розкладається в природі, зменшує викиди окису вуглецю та сажі. Цей день також відзначає запуск першого дизельного двигуна, який працював на арахісовій олії, що відбувся 10 серпня 1893 року.

Міжнародний день влогінгу

Влогінг (відеоблогінг) — це створення та публікація відео, які зазвичай розповідають про повсякденне життя, подорожі, хобі або інші цікаві теми. Влогери часто діляться своїми думками, досвідом та порадами з аудиторією, створюючи таким чином особливий зв’язок зі своїми глядачами.

Народилися в цей день:

110 років від дня народження Олександра Юшина (1916-2000), інженера, аграрія, вченого у галузі електрифікації сільського господарства;

100 років від дня народження Валерії Павлівни Вєдіної (1926), української літературознавиці;

90 років із дня народження Ростислава Дідика (1936-2016), вченого, гірничого інженера, матеріалознавця;

85 років від дня народження Романа Мар'яновича Лубківського (1941-2015), українського поета, перекладача, перекладознавця, дипломата, громадсько-політичного діяча;

70 років від дня заснування (1956) Японської конфедерації організацій жертв атомної та водневої бомб (Nihon Hidankyo), удостоєної Нобелівської премії миру (2024).

Ще цього дня:

1519 - Фернан Магеллан розпочинає своє перше навколосвітнє плавання;

1664 - Османська імперія та Священна Римська імперія складають Вашварський мир;

1678 - Франція та Нідерланди підписують Німвегенські мирні договори;

1793 - Лувр відкривається для публіки;

1821 - Міссурі стає 24-м штатом США;

1846 - На гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкривають першу науково-дослідну установу США — Смітсонівський інститут;

1876 - В Онтаріо (Канада) роблять перший у світі міжміський телефонний дзвінок;

1945 - Японія оголошує про свою капітуляцію;

1966 - У США зупиняють випуск банкноти 2 долари;

1995 - Українка Інесса Кравець встановлює в Гетеборгу світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;

2012 - Набуває чинності Закон про мови Колесніченка-Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.

Церковне свято

День пам’яті святого мученика Лаврентія

Він був архідияконом Римської Церкви у III столітті. Він народився 31 грудня 225 року в Тарраконській Іспанії (сучасна Уеска) і загинув мученицькою смертю 10 серпня 258 року в Римі.

Лаврентій був одним із семи дияконів, які допомагали Папі Сиксту II. Під час гонінь на християн, організованих імператором Валеріаном, Лаврентій був заарештований. Перед своєю смертю він роздав церковне майно бідним, що викликало гнів римського префекта. Лаврентія піддали жорстоким тортурам, і він помер, залишаючись вірним своїй вірі.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Афанасій, В’ячеслав, Роман.

З прикмет цього дня:

10 серпня, українці вшановують пам’ять святого апостола Лаврентія. Цей день у народі вважають особливим: він може стати як символом благословення, так і попередженням про зміни, які скоро прийдуть у життя.

Дощ цього дня - до мокрої осені. Сонячний і теплий день - бабине літо буде тривалим. Багато роси вранці - до гарного врожаю грибів. Вітер із заходу - осінь буде дощовою.

У цей день не можна байдикувати та ігнорувати прохання про допомогу. Починати великі суперечки чи сварки - вони затягнуться надовго. Розповідати про плани на майбутнє стороннім. Виходити в дорогу без потреби, особливо ввечері. Займатися важкою фізичною роботою на голодний шлунок – "заберете" сили.

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