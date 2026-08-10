Росія вночі вдарила КАБами по Сумах: щонайменше п'ятеро постраждалих

Російські війська вночі завдали ударів п'ятьма керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум, внаслідок чого постраждали щонайменше п'ятеро людей, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, влучання зафіксовані на трьох локаціях у двох районах міста.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, загиблих немає.
Також пошкоджено житловий сектор. Фахівці обстежують території, масштаби наслідків атаки уточнюються.
Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3051