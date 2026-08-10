У Києві з 10 серпня до осені обмежать рух популярними проспектами

У Києві починаючи з 10 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту проспектами Голосіївським та Романа Шухевича через проведення ремонтних робіт, повідомляє Київська міська держадміністрація (КМДА).

Як зазначають у КК "Київавтодор", ремонтні роботи проходитимуть у Голосіївському та Деснянському районах столиці.

Голосіївський проспект – обмеження діятимуть із 10 серпня до 20 вересня. Фахівці ремонтуватимуть ділянку від площі Голосіївської до вулиці Васильківської.

Проспект Романа Шухевича – рух частково обмежуватимуть із 10 серпня до 1 вересня. Дорожники відновлюватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Рональда Рейгана до перетину з вулицею Оноре де Бальзака. Роботи триватимуть щодня з 8:00 до 17:00.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/19632