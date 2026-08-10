На фронті відбулось 213 боїв за добу, найбільше на лиманському напрямку – Генштаб

Російські війська від початку доби 213 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на лиманському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 213 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дев'ять ракет, здійснив 66 авіаційних ударів із застосуванням 211 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 347 дронів-камікадзе та здійснив 2 114 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби відбулося два боєзіткнення, ворог здійснив 41 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Артільне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Волохівка, Купине, Хатнє. Два боєзіткнення досі тривають.

На куп'янському напрямку відбулися дві атаки ворога у районі Петропавлівки та в бік Новоплатонівки.

27 спроб загарбників просунутися відбивали на лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Торське, Ямпіль та в бік населених пунктів Дробишеве, Лиман, Діброва й Озерне. Сім боєзіткнень тривають.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб загарбників йти вперед у районі Різниківки та в бік Рай-Олександрівки.

На краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки у районі Никифорівки та в бік Юрківки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 24 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік населених пунктів Довга Балка й Миколайпілля. Два боєзіткнення тривають.

19 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Шевченко, Світле, Сергіївка, Муравка, Матяшеве, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів, 20 – поранено; знищено одну артилерійську систему, склад пально-мастильних матеріалів, 25 укриттів особового складу противника та три пункти управління БпЛА. Пошкоджено три артилерійські системи, шість одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, 13 пунктів управління БпЛА та 120 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 390 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог здійснив три атаки у бік Данилівки та Нового Запоріжжя.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Гуляйпільське, Рівне та Цвіткове. Два боєзіткнення тривають.

На оріхівському напрямку українські захисники відбивали дві спроби противника просунутися вперед у бік Приморського та у районі Плавнів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0nryRPs6yYSX7rfE5dSnVqxCbcVDfrMNg8YPHGyDu7eAHrfTFKpUuP9VG7EEPjjgal