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У Запорізькій області під час повторного обстрілу загинув рятувальник, ще троє поранені – ДСНС

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У Запорізькій області в неділю під час повторного ворожого обстрілу загинув рятувальник, ще троє співробітників ДСНС дістали поранення, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у м. Запоріжжя.

"9 серпня під час ліквідації наслідків ворожого удару рятувальники потрапили під повторний обстріл. Унаслідок атаки один надзвичайник загинув, ще троє дістали поранення", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. Інші рятувальники не ушкоджені.

Джерело: https://t.me/gu_dsns_zp/30397

#загиблий #запорізька #атака
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