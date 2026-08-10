Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ДТЕК повернув світло 128,4 тис. сімей на Одещині після нічної атаки РФ

1 хв читати
Додати як джерело

Енергетики ДТЕК протягом дня частково заживили об'єкти критичної інфраструктури та відновили електропостачання для 128,4 тис. сімей в Одеській області після нічної атаки РФ, повідомила компанія.

Як зазначається, ремонтні роботи тривають цілодобово. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх споживачів.

ДТЕК закликав споживачів, у яких уже з'явилося світло, не вмикати одночасно енергоємні прилади, щоб знизити навантаження на пошкоджену мережу.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/4458

#дтек #одеська #світло
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ