ДТЕК повернув світло 128,4 тис. сімей на Одещині після нічної атаки РФ

Енергетики ДТЕК протягом дня частково заживили об'єкти критичної інфраструктури та відновили електропостачання для 128,4 тис. сімей в Одеській області після нічної атаки РФ, повідомила компанія.

Як зазначається, ремонтні роботи тривають цілодобово. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх споживачів.

ДТЕК закликав споживачів, у яких уже з'явилося світло, не вмикати одночасно енергоємні прилади, щоб знизити навантаження на пошкоджену мережу.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/4458