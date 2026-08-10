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Уже 14 постраждалих у Одесі через атаку РФ

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До 14 зросла кількість постраждалих унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на Одещину, що сталася в ніч на неділю, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На Одещині вже 14 постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки, що сталася в ніч на 9 серпня", – написав він у телеграмі в ніч на понеділок.

За словами Кіпера, 11 людей госпіталізовані, стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, ще п'ятьох – середньої важкості. Всім надається необхідна допомога.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/18404

#одеська #атака #постраждалі
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