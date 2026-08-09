У одній з громад Миколаївщини внаслідок атаки російського БпЛА постраждала жінка

Російські війська ввечері атакували Снігурівську громаду Миколаївської області ударним безпілотником типу "Молнія", внаслідок чого постраждала 48-річна жінка, повідомив начальник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
"Сьогодні ввечері ворог атакував Снігурівську громаду, попередньо, ударним БпЛА типу "Молнія". Внаслідок чого постраждала 48-річна жінка", – написав він у телеграмі.
Решетілов зазначив, що постраждалій надали всю необхідну медичну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно.
Також пошкоджено приватний будинок та два автомобілі.
Джерело: https://t.me/mykolaiv_ova/2061