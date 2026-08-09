ОК "Захід" перевірить інформацію про можливі порушення в окремих ТЦК та СП Закарпаття

Оперативне командування "Захід" заявило про готовність перевірити всі обставини щодо діяльності окремих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Закарпатської області та надати компетентним органам необхідні матеріали.

У командуванні зазначили, що з повагою ставляться до діяльності уповноваженого Верховної Ради з прав людини та підтримують необхідність належного реагування на кожен підтверджений факт можливого порушення прав громадян.

"Усі обставини, викладені у публічному просторі щодо діяльності окремих ТЦК та СП Закарпатської області, будуть об'єктивно та всебічно перевірені у встановленому законодавством порядку", – йдеться в заяві.

У командуванні наголосили, що правова оцінка дій конкретних посадових осіб та висновки щодо наявності або відсутності порушень ґрунтуватимуться виключно на встановлених фактах і результатах перевірок.

В ОК "Захід" додали, що не толерують проявів корупції та зацікавлені у забезпеченні законності та дотриманні прав і свобод громадян.

Джерело: https://t.me/operationalcommandwest/1900