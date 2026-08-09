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ОК "Захід" перевірить інформацію про можливі порушення в окремих ТЦК та СП Закарпаття

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Оперативне командування "Захід" заявило про готовність перевірити всі обставини щодо діяльності окремих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Закарпатської області та надати компетентним органам необхідні матеріали.

У командуванні зазначили, що з повагою ставляться до діяльності уповноваженого Верховної Ради з прав людини та підтримують необхідність належного реагування на кожен підтверджений факт можливого порушення прав громадян.

"Усі обставини, викладені у публічному просторі щодо діяльності окремих ТЦК та СП Закарпатської області, будуть об'єктивно та всебічно перевірені у встановленому законодавством порядку", – йдеться в заяві.

У командуванні наголосили, що правова оцінка дій конкретних посадових осіб та висновки щодо наявності або відсутності порушень ґрунтуватимуться виключно на встановлених фактах і результатах перевірок.

В ОК "Захід" додали, що не толерують проявів корупції та зацікавлені у забезпеченні законності та дотриманні прав і свобод громадян.

Джерело: https://t.me/operationalcommandwest/1900

#тцк #перевірки #закарпатська
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