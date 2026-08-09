Сибіга звинуватив ЮНІСЕФ у замовчуванні відповідальності РФ за загибель українських дітей

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ЮНІСЕФ у своїй заяві від 4 серпня не вказав на відповідальність Росії за загибель дітей внаслідок війни, а також допустив фактичні неточності щодо кількості загиблих українських дітей.

"Вкрай прикро, що UNICEF у своїй заяві від 4 серпня пропустив головний момент: смерті всіх цих дітей є прямим наслідком війни агресії Росії проти України. Представляючи ці жертви без цього важливого контексту, ЮНІСЕФ створює хибне уявлення про агресора та жертву", – написав він у соцмережі Х в неділю.

Сибіга зазначив, що заяві ЮНІСЕФ бракує елементарної перевірки фактів. За його словами, в ній не згадано, що жертви в російському Краснодарі були спричинені безпілотником, який, як повідомляється, був перехоплений російською протиповітряною обороною.

Також, додав він, не було перевірено інформацію про жертви в Україні: семеро, а не троє дітей з однієї сім'ї загинули в Дніпропетровській області. А в суботу Росія вбила 3-річного хлопчика в Київській області.

"Це воєнні злочини Росії. Ми закликаємо ЮНІСЕФ засудити ці жахливі злочини та наполягаємо на тому, щоб Росія припинила вбивати невинних українських дітей", – наголосив Сибіга.