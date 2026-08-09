В Одесі вже 13 постраждалих через російський удар

До 13 зросла кількість постраждалих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по Одеській області в ніч на неділю, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Наразі шестеро постраждалих перебувають на стаціонарному лікуванні, один у важкому стані, ще п'ятеро – у стані середньої важкості", – написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, інші постраждалі отримують допомогу амбулаторно. Всім надається необхідна медична та психологічна допомога.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлову забудову, найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків, знищені та пошкоджені автомобілі мешканців. У деяких районах міста немає енерго- та водопостачання, організований підвіз питної води.

Раніше повідомлялося про 12 постраждалих.