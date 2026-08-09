У 22 польських містах у неділю пройшли мирні акції проти агресії щодо українців

У 22 містах Польщі в неділю відбулися мирні демонстрації проти зростання насильства та дискримінації щодо українців і представників інших меншин, повідомляють польські ЗМІ.

Акції проходили під гаслом "Не будьте байдужими". Організатори заявили про незгоду зі словесними та фізичними нападами на людей через їхнє походження, мову чи зовнішність, а також висловили солідарність із жертвами насильства та дискримінації.

Загальнонаціональну кампанію організував Комітет захисту демократії (KOD). Демонстрації відбулися, зокрема, у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані, Вроцлаві, Катовіце, Жешуві, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоку, Кельце та інші міста.

У межах кампанії учасникам пропонують поширювати наліпки з написом "Не будь байдужим" як знак підтримки українців. За задумом організаторів, вони мають показувати, що в позначених місцях українці можуть розраховувати на допомогу та почуватися в безпеці.

У п'ятницю в Польщі також відбулася акція "Моя Польща не б'є, не підбурює, не провокує". Її організатори передали до канцелярії прем'єр-міністра та Міністерства внутрішніх справ Польщі петицію з понад 11 тис. підписів із вимогою до уряду вжити рішучих заходів проти, зокрема, нападів на громадян України.