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Зеленський анонсував нові дипломатичні контакти заради посилення ППО

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Зеленський анонсував нові дипломатичні контакти заради посилення ППО

Україна найближчого тижня проведе нові контакти з посередниками щодо необхідних кроків і пропозицій, зокрема для отримання пакетів протиповітряної оборони, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Будуть нові контакти заради пакетів для ППО, для захисту нашої держави, наших людей", – сказав Зеленський у зверненні в неділю ввечері.

Він зазначив, що Україна продовжує активну дипломатичну роботу та щодня пам'ятає, що стійкість держави забезпечується передусім підрозділами Сил оборони та українськими військовими на фронті.

 

#ппо #зеленський
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