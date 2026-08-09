Зеленський анонсував нові дипломатичні контакти заради посилення ППО

Україна найближчого тижня проведе нові контакти з посередниками щодо необхідних кроків і пропозицій, зокрема для отримання пакетів протиповітряної оборони, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Будуть нові контакти заради пакетів для ППО, для захисту нашої держави, наших людей", – сказав Зеленський у зверненні в неділю ввечері.

Він зазначив, що Україна продовжує активну дипломатичну роботу та щодня пам'ятає, що стійкість держави забезпечується передусім підрозділами Сил оборони та українськими військовими на фронті.