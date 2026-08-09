Зеленський: Єдина причина, чому війна досі триває – небажання Росії її закінчувати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна триває через небажання Росії її закінчувати, наголосивши, що Україна відповідатиме на кожен російський удар.

"Єдина причина, чому це досі триває – це російське небажання війну цю закінчувати", – сказав Зеленський у зверненні.

За його словами, Україна продовжує завдавати ударів по російській нафтопереробці, зокрема були уражені російські зенітні ракетні комплекси та радіолокаційні станції, а також об'єкти російської інфраструктури в Азовському та Чорноморському регіонах.

"На кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома, в Росії", – заявив президент.