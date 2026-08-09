У КМДА спростували, що на Теремках у Києві дерева вирубують технікою для ЗСУ

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) спростували, що на Теремках у Києві дерева вирубують технікою для Збройних сил України.

"Щодо маніпуляцій навколо техніки КО "Київзеленбуд", залученої до робіт на Теремках: підприємство спростувало інформацію, що для робіт на Теремках використовують спецтехніку, яку нібито британські партнери передавали для ЗСУ", – йдеться в повідомленні відомства в телеграмі.

Як зазначається, техніка, яку використовує підприємство, придбана у приватної компанії, а вироблена у Великій Британії.

Маркування на техніці КО "Київзеленбуд", про яке пишуть окремі громадські діячі, є наліпками, що інформують про те, що частину прибутку від продажу екскаваторів компанія-продавець спрямовує на допомогу ЗСУ, зазначає відомство.

Також у КО "Київзеленбуд" та районному комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень наголошують, що техніка не є гуманітарною допомогою, а придбана в межах поточної господарської діяльності комунального підприємства.

У КМДА додали, що маркування на техніці підкреслює громадянську позицію компанії-продавця та засвідчує її підтримку українського війська.

"Просимо не поширювати неправдиву інформацію та не спекулювати на темі підтримки Збройних Сил у контексті заходів із будівництва теплової мережі для опалення мікрорайонів Теремки-1 та Теремки-2", – зазначили у відомстві.

Також у КМДА закликають блогерів та громадських активістів користуватися перевіреною інформацією, не поширювати відверті маніпуляції і не вводити людей в оману.

Як повідомлялося, у Київській міській державній адміністрації (КМДА) роз'яснили, чому будівництво тепломережі потребує видалення частини дерев – йдеться не про безпідставне знищення зелених насаджень, а про реалізацію критично важливого для безпеки міста проєкту з обов'язковим подальшим відновленням території.