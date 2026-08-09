Окупанти просунулися в Часовому Яру та під Костянтинівкою, захопивши сумарно 2 кв км – DeepState

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією в районі міста Часів Яр та біля села Іллінівка Краматорського району Донецької області на костянтинівському напрямку фронту, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Іллінівки та у Часовому Яру", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в неділю.

Згідно з мапами DeepState, окупанти закріпилися в "сірій зоні" в південних кварталах Часового Яру. Площа окупації тут зросла на 1,1 кв км, а район проникнення на стільки ж скоротився.

Крім того, ворог окупував 1,07 кв км території на захід від переважно вже окупованого села Іллінівка, яке безпосередньо прилягає до міста Костянтинівка. Район проникнення при цьому зріс ще на 0,42 кв км.

Також район проникнення розширився ще в трьох місцях на краматорському та слов'янському напрямку фронту – в нього потрапило село Маркове, околиці сіл Юрківка та Рай-Олександрівка, сумарно на 6,03 кв км. Площа окупації на цих напрямках не зросла.

На інших ділянках фронту за добу без змін.

Минулого тижня площа окупації зростала в середньому на 1 кв. км на добу.