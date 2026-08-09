РФ майже 40 разів атакувала чотири райони Дніпропетровщини, один загиблий і п'ятеро постраждалих

Російські війська в неділю майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, внаслідок чого на Нікопольщині загинула одна людина і ще п’ятеро постраждали, постраждала інфраструктура, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, п’ятеро дістали поранень. Майже 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у телеграмі.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Понівечені приватні будинки, п’ятиповерхівка, господарська споруда, гараж, авто і рейсовий автобус.

За словами Ганжи, внаслідок обстрілів одна людина загинула, п’ятеро поранені. 36-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Синельниковому, Миколаївській і Васильківській громадах. Пошкоджені з десяток приватних будинків і авто.

У Зеленодольській громаді Криворізького району понівечена інфраструктура.

У Павлограді зайнялася складська будівля на території харчового підприємства. Пожежа виникла і у Вербківській громаді.