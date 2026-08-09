Лубінець: Росія знищила склад ВООЗ з гуманітарною допомогою для прифронтових лікарень у Дніпрі

Російські війська знищили склад Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Дніпрі, де зберігалися медикаменти для лікарень і людей поблизу лінії фронту, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Росія вдарила по гуманітарній допомозі: знищено склад ВООЗ у Дніпрі", – написав він.

За словами Лубінця, йдеться про життєво необхідні медикаменти, призначені для лікарень і населення прифронтових територій. Він назвав удар по медичній інфраструктурі цілеспрямованим та закликав міжнародну спільноту не замовчувати такі атаки.

Лубінець наголосив, що Росія має понести відповідальність за удари по медичних об’єктах та гуманітарній допомозі.