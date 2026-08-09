Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Лубінець: Росія знищила склад ВООЗ з гуманітарною допомогою для прифронтових лікарень у Дніпрі

1 хв читати
Додати як джерело
Лубінець: Росія знищила склад ВООЗ з гуманітарною допомогою для прифронтових лікарень у Дніпрі
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs/

Російські війська знищили склад Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Дніпрі, де зберігалися медикаменти для лікарень і людей поблизу лінії фронту, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Росія вдарила по гуманітарній допомозі: знищено склад ВООЗ у Дніпрі", – написав він.

За словами Лубінця, йдеться про життєво необхідні медикаменти, призначені для лікарень і населення прифронтових територій. Він назвав удар по медичній інфраструктурі цілеспрямованим та закликав міжнародну спільноту не замовчувати такі атаки.

Лубінець наголосив, що Росія має понести відповідальність за удари по медичних об’єктах та гуманітарній допомозі.

#вооз #склад #атака_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ