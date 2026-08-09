Бачення фінансування Сил оборони на 2027 рік вже сформовано – Корецький

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про нараду з секретарем РНБО, міністами фінансів та внутрішніх справ, виконуючим обов’язки міністра оборони, головою Служби зовнішньої розвідки, під час якої обговорили реальну актуалізовану потребу у фінансуванні Сил оборони до кінця поточного 2026 року.

"Уряд і безпосередньо Міністерство фінансів працюють над тим, щоб повністю забезпечити всі необхідні видатки. Усі внутрішні податкові надходження, як і раніше, спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони. Уряд працюватиме над пошуком додаткового ресурсу, зокрема із залученням допомоги наших міжнародних партнерів", – написав Корецький в Телеграм у неділю за підсумками наради.

Очільник уряду також повідомив, що "вже зараз сформовано бачення фінансування Сил оборони на наступний рік". "Працюємо над комплексним формуванням Бюджету 2027", – додав Корецький.