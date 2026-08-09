Україна чітко розрізняє білоруський народ і режим Лукашенка – Сибіга в річницю протестів в Білорусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в річницю протестів в Білорусі заявив про відповідальність чинного керівництва країни в сприянні російській агресії проти України та про намір продовжувати взаємодію з білоруською опозицією.

"Україна чітко розрізняє білоруський народ і режим Лукашенка, який несе відповідальність за сприяння російській агресивній війні проти України. Ми цінуємо багатьох білорусів, які стали на бік України та виступили проти російської агресії", – написав Сибіга в соцмережі Х в неділю.

Він наголосив, що 9 серпня 2022 року білоруси "чітко продемонстрували своє прагнення до демократичних змін і право самостійно визначати майбутнє власної країни", але їхній вибір зустріли репресіями. "Проте роки тиску, ув’язнень і вимушеного вигнання не змогли знищити прагнення білорусів до свободи, демократії та суверенітету… Ми сподіваємося, що одного дня Білорусь стане вільною, незалежною, демократичною та європейською державою, де саме її народ, а не Москва, визначатиме майбутнє країни. Така Білорусь зміцнить безпеку всього нашого регіону", – наголосив міністр.

Сибіга додав, що Україна продовжуватиме тісну взаємодію зі Світланою Тихановською "та всіма білорусами, які прагнуть жити у вільній та європейській Білорусі".

9 серпня 2022 року в Білорусі відбулися масштабні протести проти фальсифікації президентських виборів.