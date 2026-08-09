Автобус з дітьми пошкодило ударною хвилею в Одеській області, без серйозних поранень – МВС

Рятувальник загинув в Запорізькій області в неділю внаслідок повторного удару під час допомоги травмованим, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Дві години тому в Запорізькій області через повторний удар загинув пожежний-рятувальник Олександр Продан. Світла пам’ять Олександру та щирі співчуття родині. Це непоправна втрата для всього колективу системи МВС. Ще двоє працівників отримали поранення, їх терміново доправили до лікарні", – написав Вигівський у Facebook у неділю.

В Одеській області, за його словами, під удар потрапив автобус із дітьми, але лише одна дитина отримала незначні тілесні ушкодження.

"Вдень під час повторного обстрілу Одеської області ударною хвилею пошкодило автобус, усередині якого було 12 дітей. На щастя, минулося без серйозних поранень, у однієї дитини незначні подряпини", – розповів міністр.

Кількість постраждалих в Харкові, за його словами, сягнула майже 40. Вигівський повідомив, що поліцейські та рятувальники евакуювали жителів із пошкодженого будинку, зокрема, родину з немовлям та чоловіка на колісному кріслі.

В Семенівській громаді Чернігівської області безпілотник влучив поблизу крамниці, були поранені та доправлені до лікарні троє місцевих жителів.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 37 постраждалих у Харкові.