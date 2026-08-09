Пасажиропотік через кордон України у цей тиждень вийшов на минулорічний пік – Держприкордонслужба

Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 1 по 7 серпня збільшився на 1,7% – до 778 тис. – це піковий показник минулого року, які був зафіксований у першу половину серпня, свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, якщо кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася всього до 373 тис. з 372 тис. тижнем раніше, то на в’їзд – до 405 тис. з 393 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, на цьому тижні трохи скоротилося – до 140 тис. зі 142 тис. на минулому тижні, як і число машин із гуманітарними вантажами – до 427 з 441.

Найбільший потік на виїзд був зафіксований у суботу (57 тис. на добу), на в’їзд – у неділю (65 тис.), тоді як найменший на виїзд – у понеділок та четвер (50 тис.), на в’їзд – у четвер (45 тис.).

За даними Держприкордонслужби, станом на 15:00 неділі традиційно більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею на виїзд у пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 75. Менші черги були в ПП "Угринів" – 45, ПП "Краківець" та ПП "Грушів" – по 20 машин, в ПП "Нижанковичі" – 15 та ПП "Шегині" – 10.

На кордоні зі Словаччиною на ПП "Ужгород" черга становила 45 авто, на ПП "Малий Березний" – 30.

На кордоні з Угорщиною 30 легкових машин чекали на проходження кордону на ПП "Лужанка", 20 – на ПП "Дзвінкове", ще по 15 – на ПП "Вилок" та ПП "Косино", а також 8 – на ПП "Тиса".

На кордоні із Румунією 20 авто накопичилося на ПП "Порубне" та по 5 – на ПП "Дяківці" та ПП "Красноїльськ".

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень був таким самим – 778 тис., лише потік на в’їзд був на 3 тис. меншим – 402 тис., а потік на в’їзд настільки ж більшим – 376 тис.

Торік пасажиропотік у протримався на цьому піковому рівні ще тиждень, після чого у другій половині серпня потрохи зменшувався, а потім сильно впав у першій половині вересня з початком нового навчального року.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в’їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п’ятого – на 86 тис., з яких 73 тис. з початку літа.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,3 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом’якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 31.07 57 34 55 50 21 63 30.07 54 32 50 46 20 74 29.07 52 30 51 47 19 55 28.07 49 29 54 50 20 58 27.07 46 27 60 56 20 63 26.07 53 32 66 61 20 59 25.07 61 37 57 52 22 69 24.07 56 33 52 47 20 58 23.07 53 32 49 45 20 68 22.07 53 32 52 49 20 58 21.07 50 29 53 49 20 62 20.07 50 29 61 56 21 57 19.07 55 32 67 62 21 71 18.07 59 36 60 55 22 69

Дані: Держприкордонслужба