Обов'язкова евакуація населення оголошена ще з двох сіл Бериславського району Херсонської області

Рішення про обов’язкову евакуацію населення із сіл Красносільське та Чарівне Бериславського району Херсонської області та заборону в’їзду в них з дітьми було прийняте Радою оборони Херсонщини під головуванням очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Вирішили додати до переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводиться обов’язкова евакуація населення до безпечних районів, ще села Краснопільське та Чарівне. Також тут діятиме заборона на в’їзд родин з дітьми через загрозу їх життю", – написав Прокудін за результатами засідання в неділю.

Також сторони розглядалося питання безпекової ситуації, пов’язаної з посиленням з боку ворога дронового терору проти цивільного населення Херсона та прилеглих територій.

Чарівне та Красносільське знаходяться більш як у 20 км від райцентру Берислава та річки Дніпро, якою проходить лінія зіткнення з російськими окупантами.

Як повідомлялося, примусову евакуацію 802 дітей із 23 населених пунктів Херсонського, Бериславського та Каховського районів було схвалено Херсонською обладміністрацією через складну безпекову ситуацію ще у жовтні 2025 року. Для здійснення евакуації було розгорнуто три збірні пункти евакуації та п’ять приймальних пунктів. Евакуація здійснюється безоплатно залізничним та автобусним транспортом, зокрема до Хмельницької, Миколаївської, Одеської, Львівської областей в супроводі одного з батьків або законного представника, вони забезпечуються виплатами, безкоштовним притулком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.